Querétaro y Rayados descubrirán su realidad con el último partido pendiente

Enrique Gómez

Será justo antes de la última jornada del torneo cuando al fin se regularice el Apertura 2026.

El duelo del 14 de noviembre en el Estadio Corregidora completará el hueco que quedaba en el trazado del torneo.

El último partido pendiente que queda en la Liga MX se llevará a cabo esta semana y así se acabarán con las especulaciones de puntos, pues ya todos los clubes tendrán los mismos 16 partidos disputados. En otras palabras, sabremos qué tan mal están realmente Querétaro y Monterrey en su búsqueda desesperada por clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.

El duelo entre ‘Gallos Blancos’ y Rayados, correspondiente originalmente a la Jornada 7 del Apertura 2026, tuvo que recorrerse debido a la participación del equipo regiomontano en la Leagues Cup, torneo en el cual llegó hasta la final que se disputó el 6 de septiembre.

Rayados de Monterrey entrena previo al partido vs Querétaro.



Las bajas:



Djuka (lesión)

Jesús Corona (selección mexicana)

Hugo Cuypers (selección belga)

Iker Fimbres (selección mexicana sub 23)



No podrán jugar:

Salcedo y Torres (suspensión)#Rayados #Monterrey #LigaMX pic.twitter.com/vNy9dNnxj7 — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 11, 2026

Por eso, para la última Fecha FIFA del año, misma que interrumpirá la Liga MX por un fin de semana, ambos equipos aprovecharán para llevar a cabo este partido pendiente.

Después de un gran torneo, el Querétaro (20 puntos) se vino abajo y con cinco derrotas consecutivas está al borde de la eliminación, sin embargo, si logra detener su caída libre con este partido ‘atípico’, aparecerá ‘mágicamente’ en zona de Liguilla y dependiendo de sí mismo para clasificar en la última fecha, pues superará por un punto al actual octavo lugar, Pachuca.

En cambio, si Monterrey (21 puntos) se pone serio y juega a la altura de gran plantilla, se catapultará al sexto lugar de la tabla. Es decir, el duelo pendiente revelará qué equipo tiene derecho de verse en la Liguilla y cuál se ubica en el lugar que merece dentro del certamen.

En caso de empate, ambos afrontarán la última fecha en zona de eliminación, como hasta ahora.