La última vez que el América perdió sus 3 clásicos, la 'Liga MX' no existía

Enrique Gómez

La última vez que el América perdió sus tres clásicos en un mismo torneo, el futbol mexicano ni siquiera se llamaba Liga MX. Y la penúltima vez que sucedió, todavía ni siquiera estábamos en el Siglo XXI.

Entendido de otra manera: la última vez que las Águilas perdieron contra Cruz Azul, Pumas y Chivas en un mismo torneo corto, el Guadalajara seguía siendo el máximo ganador del futbol mexicano y Universidad era el campeón reinante... Eran otras épocas.

Ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que el 'ave' perdió contra sus tres archirrivales al mismo tiempo, pero el evento podría volver a darse en este mismo Clausura 2026.

¿Cuándo fue la última vez que tu equipo terminó ‘superlíder’ de la Liga MX?

Las únicas dos veces que el América perdió sus tres clásicos en una fase regular del futbol mexicano:

Apertura 2011

· 4-0, Cruz Azul

· 3-1, Chivas

· 1-0, Pumas

Invierno 1998

· 3-1, Cruz Azul

· 1-0, Chivas

· 3-1, Pumas

En este Clausura 2026, el conjunto azulcrema ya perdió el Clásico Nacional y el Clásico Capitalino, ambos por marcador de 1-0. Y ahora, ciertamente es favorito perder el Clásico Joven contra el Cruz Azul en esta Jornada 13, pues el equipo de André Jardine pasa por uno de sus peores momentos en lo que va de la década y tiene nueve puntos menos que La Máquina, sublíder del certamen con 27 puntos.

O sea, la tendencia invita a pensar que por tercera vez en la historia y por primera vez en 14 años y medio, el América perderá en un mismo torneo contra los otros tres equipos ‘grandes’ de la Liga MX.

En el Apertura 2011, el futbol mexicano se seguía llamado “Torneo de Primera División”, Chivas reinaba con 11 títulos (uno más que el 'Ame') y Pumas venía de ganar su séptimo y último título.