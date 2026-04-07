América sale vivo de Nashville y obligado a ganar en casa

Héctor Cantú

Las Águilas del América salieron vivos de Nashville SC luego de empatar sin goles en el juego de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El equipo mexicano volvió a mostrar su lado errático y un futbol poco productivo ante uno de los equipos mejor armados del futbol de los Estados Unidos.

¡Cota seguro en el arco americanista! 🧤🦅 pic.twitter.com/cv7ZYb7l4o — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Incluso, el equipo local fue el equipo que propuso la dinámica del juego y con ello tuvo acercamientos claros que pudieron cambiar la historia del partido.

A André Jardine los parados tácticos y su idea futbolística sigue mostrándose atascada, sobre todo, cuando un equipo como Nashville intenta tapar tus salidas y con ello se hace del poder ofensivo del partido.

Los cambios tampoco dieron otra cara a la moneda, y al contrario, el equipo emplumado estuvo cerca de perder el partido en los minutos finales del encuentro.

¡La acrobacia de Ramón Juárez para evitar el remate de Surridge! 🤯 pic.twitter.com/KuOuFmr3q9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Dos jugadas antes de que se silbara el final del encuentro estuvieron cerca de dejar en la lona al equipo mexicano.

Aunque el América rescató el empate, el hecho de no haber marcado en territorio estadounidense le deja en ligera desventaja, pues queda obligado a ganar en el juego de vuelta por cualquier marcador.

Si Nashville logra emptar sin goles llevará la decisión a la prórroga y si logra emptar por cualquier otro tanteador, se quedará con el boleto a las semifinales.