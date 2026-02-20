La última vez que el América empezó tan 'mal', fue tricampeón

Enrique Gómez

Tranquilos, la última vez que el América empezó tan mal un torneo fue tricampeón de la Liga MX.

Nadie parece estar demasiado apurado en que el club azulcrema solo tenga tres goles anotados en seis jornadas o que, a estas alturas, está fuera de zona de Liguilla. Después de todo, el equipo se ha ganado el beneficio de la duda y los créditos por su gran éxito en años anteriores, siguen vigentes.

Además, en esta Jornada 7 enfrenta al Puebla (13°), es decir, es ampliamente favorito para ganar.

Es verdad que el estado actual de las Águilas llama la atención al solo tener ocho puntos y reconocerse como la peor ofensiva del torneo, pese a tener la plantilla más valiosa del futbol mexicano, pero si algo ha demostrado este equipo, incluso bajo la gestión de André Jardine es que sabe sobreponerse.

Apertura 2024:

· 6 puntos en 6 jornadas

· 7 goles a favor y 10 en contra

· Fue campeón al final del torneo

Clausura 2026:

· 8 puntos en 6 jornadas

· 3 goles a favor y 3 en contra

· ¿A dónde llegará al final del torneo?

América, Puebla y los clubes con más años en Primera División

Lo que pasa con el equipo azulcrema en este certamen es por demás extraño, pues un equipo que es tan ‘malo’ como para tener tres goles a favor no puede ser tan ‘bueno’ como para ser la mejor defensa de todo el torneo. Al final, parece totalmente justo que esté en 10° lugar, o sea, justo en la media tabla.

Su rival de esta noche es el Puebla, equipo que tiene el segundo peor ataque del torneo (después del azulcrema) y extrañamente, una defensa más o menos confiable con seis goles recibidos hasta ahora. La gran diferencia entre ambos equipos (además de las obvias en el palmarés y en la historia) radica en el valor de plantilla, pues el club capitalino se cotiza en casi 100 millones de euros y ‘La Franja’ en 21 MDE.

Si estando peor que ahora, el América ganó su tercer título consecutivo, nadie se atrevería a darlo por muerto, mucho menos cuando un triunfo ante el Puebla podría catapultarlo a los ocho primeros puestos.