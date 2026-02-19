¿Alguien lo duda? "América mejorará y peleará por el título"

EFE

En el Club América siguen minimizando el bajo rendimiento en el Clausura 2026. Esta vez fue el técnico André Jardine quien dijo estar seguro de que el equipo mejorará y peleará por el título.

"No todo ha sido malo; la derrota ante las Chivas fue justa, pero en San Luis dolió jugar con 10 hombres por un error arbitral y esos puntos pesan. Logramos una buena victoria ante Monterrey y tenemos la certeza de llegar fuertes a segunda parte del torneo y alcanzaremos la liguilla para competir por nuestro objetivo", dijo.

Después de seis partidos, el América de Jardine aparece en el décimo lugar, con dos victorias, dos empates, dos derrotas, ocho puntos y la peor ofensiva, tres goles en siete partidos.

Jardine elogió el buen trabajo de la defensa de las Águilas, la segunda mejor del campeonato y destacó la unidad en el vestuario, algo que los medios han cuestionado.

América, Puebla y los clubes con más años en Primera División

"Nuestro vestidor tiene líderes importantes, Henry Martín es el principal; tenemos una gran conexión, compartimos los mismos valores y seguirá de capitán mientras yo esté", agregó.

El estratega recordó que sólo han pasado seis partidos del Clausura y hay un buen margen para que América se recupere y terminé entre los primeros clasificados a la liguilla de los ocho mejores.

"Estamos a tiempo y vamos a encontrar el funcionamiento; sabemos que podemos. La mejor versión de América está por venir; hay que dar tiempos a los refuerzos", admitió.

Al referirse a la baja del centrocampista Alejandro Zendejas, pieza clave en la ofensiva, el técnico celebró su recuperación de una lesión de gemelo y adelantó que le queda poco tiempo para regresar a las canchas.

América visitará este viernes al Puebla, decimotercero de la clasificación en un encuentro en el que aparecerá como titular el centrocampista brasileño Raphael Veiga, uno de los recién fichados.