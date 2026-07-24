La última vez que Atlante le ganó al América, Chivas era el 'más grande'

Enrique Gómez

La última vez que el Atlante le ganó al América, en septiembre del 2011, la Liga MX ni siquiera se llamaba así.

Y de hecho, la última vez que los ‘Potros’ vencieron a las Águilas jugando como locales en la Ciudad de México fue hace más de 20 años (abril del 2006), antes del último campeonato de liga ganado por el club azulgrana.

Un partido histórico es el que se vivirá esta noche en el Estadio Banorte, pues marcará el primer compromiso del Atlante jugando en Primera División como equipo capitalino desde el Clausura 2007.

¿Podrá celebrarlo con una victoria? Bueno, eso sí es más complicado, pues el rival es nada menos que el América, equipo con una plantilla que vale casi 10 veces más que la de los ‘Potros’ y que pasó los últimos 12 años (lapso en que el ‘equipo del pueblo’ estuvo en segunda) construyéndose como el club más ganador de la Liga MX. Ahora posee 16 títulos, cinco más de los que tenía cuando el Atlante descendió.

¿Cómo se repartirán el Estadio Banorte entre Cruz Azul, Atlante y América? En 10 de las 17 jornadas, el 'Estadio Azteca' tendrá ocupación múltiple

Para este Apertura 2026, el ‘Ave’ jugará dos ocasiones como visitante (administrativo) en su estadio:

· Atlante vs América, 24 de julio (Jornada 2)

· Cruz Azul vs América, 12 de septiembre (Jornada 8)

De hecho, tres de sus visitas serán dentro de la Ciudad de México, pues en la penúltima jornada (7 de noviembre) jugará en Ciudad Universitaria contra Pumas. Los duelos contra La Máquina y ante Universidad son considerados clásicos, sin embargo, su rivalidad más antigua es justamente contra el conjunto atlantista, pues ambos fueron pioneros de la época profesional del futbol mexicano en 1943.

Con un valor de 99 millones de euros según Transfermarkt, el club azulcrema es ampliamente favorito para este partido por más de que aún no tenga refuerzos, pues, actualmente, el equipo de Miguel Herrera tiene la nómina más barata de la Primera División al solo alcanzar los 10 MDE.

Para su fortuna, el calendario del América abrió contra las dos peores plantillas de la Liga MX y tras vencer al Querétaro, espera sacar rédito contra los ‘Potros’.