América, el equipo que gana aun en sus peores partidos

Enrique Gómez

Tal vez no sea el mejor América de la historia, pero el compromiso es el mismo: ganar a como dé lugar.

Tras fallar un penal en la recta final del partido y verse al mismo nivel que el Querétaro, el equipo azulcrema encontró el camino hacia la victoria y la era de Guillermo Almada inició con triunfo.

América venció 1-0 al Querétaro, cuando parecía que había arruinado su única oportunidad de ganar.

Y es que, aunque el equipo capitalino no se reforzó para arrancar el torneo y en cambio sufrió la baja de cuatro jugadores (dos de ellos llegados apenas para el torneo pasado), la mística de este equipo jamás se pierde y así, con pocas luces y a los empujones, se presentó con victoria en el Apertura 2026.

¿GOLAZO O ERROR DE ALLISON?🧐



Violante le pegó sabroso, de pierna derecha, para colgarla a primer poste del arquero de Gallos. @Club_Queretaro 0-1 @ClubAmerica pic.twitter.com/0n0bn3qRau — FOX (@somos_FOX) July 19, 2026

Los tres eventos que marcaron este partido por la Jornada 1 en el Estadio Corregidora:

· 73’: Penal ejecutado por Henry Martín y atajado por el portero Guillermo Allison

· 83’: Golazo de Isaías Violante, quien sin ángulo puso el balón en lo alto de las redes

· 88’: Doble amonestación para Alan Cervantes y América se quedó con 10 jugadores

En tiempo de compensación, las Águilas llegaron a jugar con nueve futbolistas, pues como dicta la nueva regla, si un jugador demora demasiado en salir del campo por una sustitución, su relevo se debe quedar congelado. Partido descompuesto para el capitán Henry Martín, quien erró una pena máxima y provocó que su equipo jugara en inferioridad hasta que Alejandro Cárdenas pudo ingresar un minuto después.

Encuentro a bajo nivel contra el segundo club menos valioso del torneo, pero triunfo al fin para el América.

Con este duelo en Querétaro se cierra el telón de la Jornada 1 del Apertura 2026 y mientras América y Cruz Azul cumplieron como ‘grandes’ y ganaron, Chivas y Pumas perdieron con justicia y claridad.