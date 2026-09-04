La sequía internacional del América ya es incomprensible

Enrique Gómez

Ni siquiera pudo con la Leagues Cup con todo y que solo había equipos mexicanos en el panorama…

La crisis del América en torneos internacionales es cosa seria, sin importar quién sea el entrenador ni el momento que viva.

Y es que, por más de que las Águilas son líderes invictas del Apertura 2026 y están en un tremendo estado físico y futbolístico, quedaron eliminadas en las semifinales de la Leagues Cup (con polémica arbitra, eso sí) tras caer en penales contra el Monterrey, un equipo que, en contraparte, tiene los mismos títulos de CONCACAF que de Liga MX (cinco) y al cual se le dan los torneos internacionales.

Como este equipo siempre compite en lo alto del futbol mexicano, cada año tiene nuevas oportunidades de jugar en los grandes torneos del área, pero, por ahora, se irá en blanco también en este 2026.

La sequía internacional del América:

· Copa de Campeones de CONCACAF → 7 títulos, pero el último en 2016

· Leagues Cup → 0 títulos en cuatro intentos

¿Cuándo ganaron su último título internacional los semifinalistas de la Leagues Cup?

Vaya, este equipo ni siquiera pudo ganar el playoff que le 'regaló' la FIFA el año pasado tras la exclusión de León del Mundial de Clubes. El América solo debía vencer al LAFC para jugar el gran torneo cuatrienal, pero con su fracaso, quedó claro que este equipo tiene serios problemas (quizá hasta psicológicos) con los éxitos internacionales, mismos que quedan acentuados con cada temporada de la ‘Concachampions’.

Y es que, si ni con un nuevo entrenador, viviendo un gran momento en la Liga MX y clasificado a las semifinales pudo ganar la Leagues Cup, ya no se sabe cuándo tendrá las condiciones para hacerlo.

El próximo intento de club azulcrema para reabrir sus vitrinas con un torneo foráneo será en la Copa de Campeones de CONCACAF 2027, pero, para entonces, ya llevará más de 10 años de sequía internacional.