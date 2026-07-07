La polémica sobre la nueva camiseta del Monterrey

Redacción FOX Deportes

En un principio, parecía que nadie podría tener quejas de la nueva camiseta del Monterrey…

Todo iba bien: un diseño clásico, con franjas canónicas y equilibradas, los colores institucionales y una apariencia limpia, pero había un problema, faltaba la impresión de un patrocinador más en la parte frontal.

Y es que mientras que en el video que reveló la marca Puma, la nueva camiseta ‘solo’ contaba con cuatro patrocinadores al frente, además del escudo del club y el logo de la marca, en las imágenes reales del jersey (puesta ya sobre un maniquí), compartidas por reporteros que tuvieron acceso a la nueva indumentaria, aparecían cinco anunciantes.

El nuevo jersey home es un homenaje a quienes hacen grande esta historia: Nuestra Afición, nuestra ciudad y nuestros colores.⛰️🔵⚪ Un diseño que representa el orgullo de pertenecer #EnLaVidaYEnLaCancha.🤠

Porque El Monterrey nos une.👊🏼 pic.twitter.com/M5Bx2TIrgW — PUMAmexico (@PUMAmexico) July 7, 2026

También en las camisetas que portan los jugadores aparece el pequeño sponsor de Oxxo Gas entre el escudo del club y el Big Cat, un detalle que no es visible en las imágenes mostradas por la marca en su video de presentación. No se sabe si los productos que salgan a la venta contarán con este patrocinador, pues de momento el jersey no está disponible para su compra ni en la tienda oficial del club ni el sitio web de Puma.

Aun así, muchos aficionados se quejan de publicidad engañosa, pues las imágenes más recientes del jersey cuentan con un detalle que, claramente, no es el que preferiría el público.

Se espera que el jersey tenga un costo de $100 dólares en su versión comercial y $160 la premium.