Es oficial, Chivas y Pumas intercambian marcas de jerseys

Enrique Gómez

Dos de los equipos más importantes del futbol mexicano acaban de ‘intercambiar’ marcas.

A partir del Apertura 2026, Chivas vestirá Nike y Universidad Nacional usará Puma.

Después de 10 años con la empresa alemana, el Guadalajara firmó con la marca de la ‘palomita’, la cual el año pasado perdió al América y en este 2026 terminó un contrato de 12 temporadas con el conjunto universitario. O sea, la compañía estadunidense ganó al ‘Rebaño’, pero perdió a dos clubes importantes.

Como el vínculo expiró el 30 de junio, es ahora cuando Chivas como Pumas anunciaron a sus nuevos patrocinadores, por lo que se espera que muy pronto se revelen los nuevos uniformes. Por lo pronto, ya salieron a la luz las primeras imágenes del plantel rojiblanco entrenando con ropa del nuevo proveedor.

Chivas vestirá Nike por segunda vez en su historia (recordando que en 1997 jugó algunos partidos con esta marca), mientras que Pumas volverá con su ‘tocayo’, el cual lo atavió de 2009 a 2014.

¿Quién saldrá ‘ganador’ con este intercambio de marcas en lo que a diseños de uniformes se refiere?