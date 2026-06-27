Hiram Marín
Pumas anunció a Sebastián Córdova como su nuevo refuerzo
El medallista olímpico en Tokio 2020 dejará al Toluca, donde estuvo 6 meses
El mediocampista mexicano Sebastián Córdova cerró oficialmente su traspaso a los Pumas de la UNAM. La operación se concretó por transferencia definitiva.
A través de sus redes sociales, el volante creativo se despidió de la afición y de la directiva del Toluca con un emotivo mensaje de agradecimiento. Córdova expresó el gran orgullo que significó portar la camiseta escarlata durante un semestre.
La institución mexiquense, por su parte, le deseó éxito en esta nueva etapa, reconociendo su entrega absoluta dentro del terreno de juego.
Por su parte, el Club Universidad le dio una calurosa bienvenida. La directiva felina resaltó que el jugador cumple con el perfil de garra, talento y liderazgo que caracteriza el ADN de la institución.
Durante su estancia con los Diablos Rojos, el futbolista alzó la Copa de Campeones de CONCACAF Ahora, el jugador buscará replicar esos éxitos colectivos portando los colores azul y oro en la capital del país.
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