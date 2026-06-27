Pumas anunció a Sebastián Córdova como su nuevo refuerzo

Hiram Marín

El mediocampista mexicano Sebastián Córdova cerró oficialmente su traspaso a los Pumas de la UNAM. La operación se concretó por transferencia definitiva.

A través de sus redes sociales, el volante creativo se despidió de la afición y de la directiva del Toluca con un emotivo mensaje de agradecimiento. Córdova expresó el gran orgullo que significó portar la camiseta escarlata durante un semestre.

Córdova, te deseamos mucho éxito en tus siguientes proyectos. pic.twitter.com/3tSwKwsJVq — Toluca FC (@TolucaFC) June 30, 2026

La institución mexiquense, por su parte, le deseó éxito en esta nueva etapa, reconociendo su entrega absoluta dentro del terreno de juego.

Por su parte, el Club Universidad le dio una calurosa bienvenida. La directiva felina resaltó que el jugador cumple con el perfil de garra, talento y liderazgo que caracteriza el ADN de la institución.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

Durante su estancia con los Diablos Rojos, el futbolista alzó la Copa de Campeones de CONCACAF Ahora, el jugador buscará replicar esos éxitos colectivos portando los colores azul y oro en la capital del país.