Chivas será aún más fuerte con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

Enrique Gómez

En plena Copa del Mundo, a la cual aportó a cinco de sus mejores jugadores, las Chivas anunciaron a sus dos primeros refuerzos para el Apertura 2026, el cual inicia en menos de un mes.

A través de sus canales oficiales, el Guadalajara anunció los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, dos de los jugadores mexicanos que mayor aporte ofensivo tuvieron en los últimos torneos de la Liga MX.

De esta forma, el equipo de Gabriel Milito se fortalece para el próximo torneo, donde podrá disponer de todo su plantel sin que la Selección Mexicana le quite a sus mejores jugadores en la recta final del torneo, tal como sucedió justamente en la Liguilla por el título del Clausura 2026, donde el equipo quedó eliminado en semifinales.

A partir de ahora sabrán lo que es recibir el apoyo de una familia de 40 millones de Chivahermanos. Bienvenidos al equipo más querido e importante del país, Kevin y Jordan. pic.twitter.com/VYcsD7FcYA — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) June 17, 2026

Los primeros refuerzos del equipo rojiblanco de cara a la próxima temporada.

Kevin Castañeda

· Delantero de 26 años

· Procedente de Tijuana, 3 millones de dólares

· 13 goles y 7 asistencias la temporada pasada

· 9° mejor delantero de la Liga MX según Comparisonator

Jordan Carrillo

· Extremo de 24 años

· Procedente de Pumas, 5 millones de dólares

· 6 goles y 3 asistencias (Santos y Pumas) la temporada pasada

· 15° mejor extremo izquierdo de la Liga MX (Comparisonator)

Buenos fichajes los que concretó la directiva rojiblanca, pues Castañeda era un jugador que también sondeaba el América, mientras que a Carrillo le quedaban seis meses de préstamo con Pumas, pero el equipo tapatío se movió rápido para cerrar el trato con Santos Laguna para este mismo torneo.

Chivas debuta en el Apertura 2026 el sábado 18 de julio contra el Toluca y como estos dos jugadores harán la pretemporada completa, se espera verlos como titulares para es encuentro en el mundialista Estadio AKRON.