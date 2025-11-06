La pelea por el liderato y por el play-in, lo mejor para la Jornada 17

Enrique Gómez

El liderato final de la Liga MX, el acomodo del play-in y los equipos que quedan eliminados, es parte de todo lo que se definirá en la Jornada 17 del Apertura 2025.

Por ejemplo, Cruz Azul está a un triunfo de asegurar el primer lugar del torneo, pero eso prácticamente significaría la eliminación de Pumas, que necesita ganarle a La Máquina para defender su 10° lugar, el último que concede un pase al play-in y por lo tanto, la diferencia entre salvar el torneo o dejarlo en el fracaso.

Mientras que Toluca y América esperan que Universidad haga tropezar a Cruz Azul para arrebatar el liderato en la última fecha.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la fecha final del futbol mexicano: