América retomó el paso y varios deberían de estar preocupados

Hiram Marín

El América impuso su autoridad con un marcador de 2-0 ante el León en el Estadio Ciudad de los Deportes, levantando el ánimo de su afición en esta etapa del torneo.

Los goles llegaron por conducto de Allan Saint‑Maximin al minuto 58 y Rodrigo Aguirre al 84, sellando la victoria ante un rival en horas bajas. Desde el arranque se percibía el deseo del América por dejar claro su paso rumbo a la liguilla. Por su parte, León evidenció su fragilidad con apenas una oportunidad clara en todo el encuentro.

El dominio del América se construyó con tranquilidad: posesión compartida pero contundencia ofensiva, y una defensa que no permitió margen al rival. Saint-Maximin rompió su sequía con un golazo que encarriló el duelo, mientras Aguirre cerró la cima con frialdad y eficacia.

¡Finaliza el partido y los 3 puntos de la Jornada 16 son nuestros! 🦅@GNPseguros#Viviresincreíble pic.twitter.com/S8tvw2Nw9n — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2025

León pagó caro su escasa verticalidad y su ansiedad por reaccionar. El escenario, arriba en la tabla para los azulcremas, añadió presión al visitante que ya no tiene opciones reales.

Desde el silbatazo inicial, el América imprimió ritmo y buscó la línea de fondo con Brian Rodríguez y Fidalgo como generadores. León dejó espacios que el local supo explotar, y en la segunda mitad pagó esas fugas con el marcador en contra. No hubo grandes sobresaltos para el América atrás, lo que permitió controlar el partido con serenidad. El resultado refuerza al club de Coapa en su aspiración de asegurar buen puesto para la liguilla.

¡GOLAAAAAZO de Allan Saint-Maximin y las Águilas abren el marcador! ⚽️🔥 pic.twitter.com/KdpMqVC1Or — Club América (@ClubAmerica) November 2, 2025

Con la victoria, el América sumó 34 unidades y se instaló en el tercer lugar general, lo que le da un envión de cara a la fase final. En cambio, León quedó con apenas 13 puntos, ya eliminado de toda posibilidad real de avanzar. Este triunfo consolida al América como contendiente serio, mientras que el León cierra un Apertura para el olvido. La noche reafirmó que el Americanismo puede soñar con algo grande en estas instancias.