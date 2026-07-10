La nueva camiseta del Atlante es la envida de todos en la Liga MX

Enrique Gómez

Todavía ni siquiera debuta en la Liga MX y el Atlante ya es la envidia de muchos equipos (y no solo por que sí jugará en el Estadio Banorte)

Para conmemorar su 110 aniversario y su regreso a Primera División tras 12 años en la Liga de Expansión, los Potros revelaron una camiseta espectacular (cuello polo, colores muy elegantes y remates en dorado), pero con una especificación llamativa: “edición especial” para el Apertura 2026 y Clausura 2027. ¿O sea que la versión de juego podría cambiar?

Unos días después de anunciar su alianza con Caliente, la conocida casa de apuestas y casino en línea, el Atlante reveló un uniforme libre de toda publicidad que fascinó a los aficionados de México y provocó la envida de los fans del León, que tan amargamente se han quejado de su nuevo jersey.

La camiseta gustó tanto que su versión de manga corta se agotó en la tienda Charly online, pero, ¿será este mismo jersey el que use el equipo cuando haga su debut el jueves 16 de julio contra el Necaxa?

Al llevar la etiqueta de “edición especial”, podría suponerse que el jersey de juego se irá idéntico, pero ya con patrocinios, sin embargo, el torneo inicia en menos de una semana y de momento no existe información sobre otra camiseta, más allá de la azulgrana (local) y la blanca (visitante) que recién fueron reveladas en un fastuoso evento en el edificio del World Trade Center en la Ciudad de México.

Si esta llegara a ser la versión final del jersey que usará Atlante en la Liga MX, estaremos ante una de las mejores camisetas en la historia de los torneos cortos. Tremenda manera de regresar a Primera.