Enrique Gómez

Desde que jugaba la Copa Libertadores, el Toluca acostumbra afrontar los torneos internacionales con una camiseta especial y claro que para la Copa Intercontinental no será la excepción.

Los ‘Diablos Rojos’ presentaron la ‘infernal’ camiseta con la que disputarán este exclusivo torneo, al cual se acreditaron gracias a su título en la Copa de Campeones de CONCACAF.

El jersey del Toluca suele ser el más limpio de publicidad en el futbol mexicano, pero, por reglamento, solo puede plasmar un anunciante para este certamen, por lo que el uniforme luce muy elegante con ese cuello polo blanco y el escudo monocromático del lado izquierdo.

Así se nos va a ver ?‍? pic.twitter.com/7vPad5MiSA — Toluca FC (@TolucaFC) November 26, 2026

Pero lo que hace especial esta camiseta no es su ‘limpieza’ sino el detalle de las mangas. Unas llamas en color blanco que rinden homenaje a la prenda que se utilizó en el Verano 1998, cuando los ‘Diablos Rojos’ ganaron el cuarto de sus 12 títulos de liga, el primero desde 1975.

Se espera que el equipo de Antonio Mohamed estrene esta camiseta el miércoles 9 de diciembre, en el Derbi de las Américas contra el equipo que resulte campeón de la Copa Libertadores.

La camiseta a cargo de New Balance enamoró a muchos aficionados, pues realmente lo tiene todo: limpieza, elegancia y un detalle retro que recuerda al primer título del equipo en torneos cortos.