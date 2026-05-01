¿La Liguilla más pareja posible? Nadie se siente favorito en este Clausura 2026

Enrique Gómez

Ningún partido de los cuartos de final parece tener un favorito claro, mucho menos el que enfrenta al líder Pumas y al octavo lugar América; tampoco el del escolta Chivas contra el séptimo lugar Tigres, pues no se puede olvidar que hace solo un par de semanas, el equipo universitario goleó 4-1 al ‘Rebaño’.

Quizá el más disparejo podría ser el Cruz Azul-Atlas, pero increíblemente, los Rojinegros tienen un historial positivo en los últimos duelos de eliminación directa en los que se han enfrentado. En lo que respecta a Pachuca y Toluca, ni qué decir si apenas hay un punto de diferencia entre ambos.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para el arranque de la Liguilla del Clausura 2026: