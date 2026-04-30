¿De qué se trata la Liguilla para este Clausura 2026?

Enrique Gómez

La Liguilla del futbol mexicano regresó al formato que tuvo antes de la pandemia, pero, por primera vez, no habrá partidos a media semana por los cuartos de final; ida y vuelta se jugarán en sábado y domingo.

Además, la fase final de este semestre estará marcada por la ausencia de algunos de los mejores jugadores de la Liga MX, toda vez que la Selección Mexicana está por iniciar la concentración de cara a la Copa Mundial del 2026 y Javier Aguirre solicitó a cinco futbolistas de Chivas, incluyendo al subcampeón de goleo Armando González y a su capitán Luis Romo.

En 60 segundos, todo lo que debes saber de la ‘fiesta grande’ del Clausura 2026: