¿Por qué no se está jugando la Liguilla del futbol mexicano?

Enrique Gómez

Si tres días después del término la fase regular de la Liga MX suele iniciar la Liguilla, ¿por qué no hubo partidos esta semana si ni siquiera hay una Fecha FIFA o partidos de la Selección Mexicana?

De acuerdo con la tradición, a estas alturas deberían estarse jugando los dos últimos partidos de la ida de los cuartos de final del futbol mexicano, pero no se ha disputado ninguno. De hecho, el formato de los cuartos de final sufrió un cambio importante para este torneo, pues al no haber partidos a media semana, es como si toda la Liguilla se hubiera recorrido una semana.

Pero, ¿por qué no hubo partidos de Liguilla a media semana como siempre?

Por primera vez, los partidos de ida y vuelta de los cuartos se disputarán, cada tanda, en fin de semana, esto debido a la calendarización de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde aún compiten Tigres y Toluca.

¿Los 8 clubes más valiosos de México clasificaron a la Liguilla?

Antes de iniciar, La Liga MX llegó a un acuerdo con CONCACAF para no afectar a los clubes mexicanos que pudieran estar en las semifinales del certamen internacional, así como en la Liguilla por el título, por lo que las eliminatorias de ‘Conca’ se jugarán martes y miércoles y la Liguilla, sábados y domingos.

Así quedaron acomodados las eliminatorias:

Semifinales de ida de la ‘Concachampions’

· Nashville vs Tigres, 28 de marzo

· LAFC vs Toluca, 29 de marzo

Cuartos de final de ida de la Liga MX

· Tigres vs Chivas, 2 de mayo

· Atlas vs Cruz Azul, 2 de mayo

· América vs Pumas, 3 de mayo

· Toluca vs Pachuca, 3 de mayo

Semifinales de vuelta de la ‘Concachampions’

· Tigres vs Nashville, 5 de mayo

· Toluca vs LAFC, 6 de mayo

Cuartos de final de vuelta de la Liga MX

· Chivas vs Tigres, 9 de mayo

· Cruz Azul vs Atlas, 9 de mayo

· Pumas vs América, 10 de mayo

· Pachuca vs Toluca, 10 de mayo

O sea, no habrá partidos a media semana hasta las semifinales, debido al empalme de partidos con la ‘Concachampions’, la cual disputará su final el 31 de mayo, una semana después de que concluya la Liguilla mexicana.