Chivas, el más perjudicado en la Liguilla por la Selección Mexicana

Héctor Cantú

Las Chivas rayadas de Guadalajara tendrán que jugar la Liguilla del torneo Clausura 2026 sin varios de sus referentes, dejándolo en seria desventaja en su camino rumbo al título.

Tal y como se acordó, Javier Aguirre lanzó la primera lista rumbo al Mundial 2026 misma que considera a futbolistas de la Liga MX que iniciarán una larga concentración, por lo que no podrán disputar los partidos de Liguilla.

Así, el Rebaño tendrá cinco bajas en total que iniciarán concentración con el estratega del equipo mexicano el próximo miércoles 6 de mayo.

El aquero Raúl ‘Tala’ Rangel, los mediocampistas Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, así como su goleador y delantero, Armando González, han entrado en esta primera lista publicada en las primeras horas de este martes.

Ningún otro, de los ocho participantes en la Liguilla, tiene tantas bajas. El bicampeón Toluca aportará dos jugadores, América y Pumas tienen un representante cada uno, Pachuca, Atlas, Tigres y Cruz Azul no aportaron ningún futbolista a este proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Chivas iniciará su camino rumbo al título el próximo sábado 2 de mayo cuando visite El Volcán para e juego de ida de los cuartos de final. La vuelta se jugará una semana después, también en sábado, en el estadio Akron.