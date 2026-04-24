Chivas, por su primer liderato en 15 años; Tijuana, por un pase a la Liguilla

Enrique Gómez

Hasta Tijuana tiene un liderato de torneo más reciente que Chivas, pero ahora, el equipo rojiblanco está a un empate de amarrar el primer lugar de la tabla, algo que no sucedía desde el Apertura 2011.

El Guadalajara no se relajará por más de que ya está clasificado y de que el liderato sea un adorno de muy poca utilidad en el futbol mexicano, pues este será el último partido con sus seleccionados nacionales, quienes abandonarán al equipo para integrarse al Tri a partir de la próxima semana; es decir, el ‘Rebaño’ querrá disfrutar de un último partido con sus jugadores seleccionables.

Así llegan ambos equipos a este duelo donde ‘Xolos’ busca un triunfo para colarse a la Liguilla: