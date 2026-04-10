Xolos se impuso a Juárez en el duelo de la frontera

El encuentro entre FC Juárez y Xolos de Tijuana dejó una sensación de injusticia para los Bravos, que cayeron 2-1 en casa y pagaron muy caro un arranque cuesta arriba.

Apenas al 4’, la expulsión de Ramón 'Monchu' Rodríguez tras revisión en el VAR cambió por completo el guion, pues obligó a los locales a resistir con diez hombres prácticamente todo el encuentro. Aun así, el equipo no renunció al partido y mostró carácter ante la adversidad.

Xolos aprovechó ese contexto y pegó antes del descanso, cuando Kevin Castañeda firmó el 1-0 al 42' con un zurdazo dentro del área.

Ya en el complemento, Ramiro Árciga amplió la ventaja al 51', atento a un rebote para empujar el 2-0 que parecía definitivo. La superioridad numérica y la ventaja en el marcador le dieron control a los visitantes en ese tramo.

Pero Juárez no bajó los brazos y tuvo una reacción que rozó la hazaña. Un disparo al poste de Mayorga avisó que el partido no estaba cerrado, y la insistencia encontró premio al 88’, cuando Guilherme Castilho descontó de penal para el 2-1. Sin embargo, una segunda expulsión en el cierre terminó por diluir cualquier posibilidad real de empate en los minutos finales.

Todo México sonríe con el regreso de Gilberto Mora

Con este resultado, Tijuana se mantiene en la pelea por puestos de Liguilla, mientras Juárez deja escapar una oportunidad importante en casa en la recta final del Clausura 2026.

En la noche también destacó el regreso de Gilberto Mora a la convocatoria tras su lesión, aunque su situación física todavía no asegura que pueda convencer a Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.