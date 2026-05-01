El América jamás verá a Pumas como favorito, menos en la Liguilla

Redacción FOX Deportes

Si Pumas piensa que es favorito sobre el América "está más cerca de ser eliminado", de acuerdo con la filosofía de André Jardine.

El entrenador de las Águilas negó que Universidad sea favorito en la serie de cuartos de final, por más haya terminado en primer lugar de la tabla de posiciones (36 puntos) y tenga el criterio de desempate a su favor.

"Un equipo que piensa que es favorito está más cerca de ser eliminado, por eso debemos estar listos para aprovechar el momento que nos toque. No hay favoritos en estos clásicos", dijo el estratega de cara al partido de ida en el Estadio Banorte.

América clasificó en octavo (último puesto para la liguilla) con 25 puntos, mientras que Pumas solo perdió un partido en el certamen..

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"Debemos entrar en el nivel máximo de concentración. Estamos ilusionados de tener la oportunidad de estar en el camino de una final más", expresó el brasileño, quien entre 2023 y 2024 ganó tres títulos de Liga MX.

"Hemos tenido más alegrías, que malos ratos, cómo fue el tricampeonato. Es normal que tengamos críticas, nuestra afiliación es muy exigente, pero también es muy cariñosa. Ha sido un trabajo muy duro para llegar hasta aquí", agregó el entrenador, quien también elogió a los Pumas de Efraín Juárez, club que por primera vez en más de 10 años terminó como líder.

América es el equipo con más títulos y mayor valor de plantilla en la Liga MX, además, la última vez que terminó la fase regular en octavo lugar fue campeón; es decir, no tiene por qué plantearse como víctima en la Liguilla.