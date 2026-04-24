La Liga MX anunció grandes cambios, pero ¿y el ascenso y descenso?

Redacción FOX Deportes

Aunque no mencionaron nada del regreso del ascenso y el descenso en la Liga MX y por lo tanto, se da por descartado casi de manera permanente, la Federación Mexicana informó que ejecutará una reestructura con la cual pretende asemejarse a las mejores ligas del mundo.

"Los representantes de los 18 equipos de la Liga MX aprueban por unanimidad un nuevo modelo de gobernanza corporativa con base en las mejores prácticas de las ligas europeas. Un paso histórico que refuerza la estructura institucional", escribió la FMF a través de un comunicado.

Tras la Asamblea de Dueños de los 18 equipos, donde se hizo oficial la llegada del Atlante en lugar del Mazatlán y la venta del Atlas, se informó que la Liga MX tendrá mayor independencia de la Federación.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/J3b0LYwOdJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 23, 2026

"Esta reorganización corporativa tiene como finalidad trazar el camino para convertir a la Liga MX en una liga global, más competitiva en lo deportivo y más eficiente en lo comercial", continuó el boletín.

De acuerdo con la Agencia EFE, la Premier League de Inglaterra es uno de los referentes para este modelo, ya que la liga opera de manera independiente a la Asociación Inglesa de Fútbol en términos de gestión de derechos de televisión y la idea es que este nuevo modelo optimice los recursos e infraestructura con los que cuenta el futbol mexicano.

Además, se formarán cuatro comités para tener una mejor organización: Deportivo, Inversión y Certificación, Ética y Comercial

El torneo Apertura 2026 arranca el 26 de julio y con él, un nuevo modelo en el futbol mexicano, sin embargo, nada se mencionó del regreso del ascenso y descenso, un sistema que existe en cualquier liga importante del mundo.