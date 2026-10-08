¡La Liga MX adelantó la sorpresa! América estrenará jersey ante Rayados

Enrique Gómez

En las próximas horas el América deberá anunciar su camiseta edición especial… No es una teoría, sino información que adelantó la misma Liga MX a través de su página de internet.

El jersey crema con el escudo retro que fascinará a gran parte de la afición americanista será el que porte el conjunto de Guillermo Almada en el partido de este fin de semana (Jornada 11) contra Monterrey, el último de las Águilas antes de cumplir el 110 aniversario de su fundación y donde el equipo buscará hacerse con el primer lugar del Apertura 2026.

¡VAN A ESTRENAR LA CAMISETA DE ANIVERSARIO! ???



La LigaMX autorizó que el América utilice la camiseta especial por el 110 aniversario del club en la Jornada 11 vs Rayados.



Las Águilas saltarán al campo con el diseño especial que incluye el escudo retro, la frase "Club… pic.twitter.com/B8dA5e5JZK — Andre Marín (@andremarinpuig) October 7, 2026

Aunque Adidas no lo ha hecho oficial, a través de internet ya se han filtrado las imágenes de lo que será el jersey por este cumpleaños tan especial: manto amarillo pálido (crema, pues) con cuello redondo y puños en azul marino, el trefoil clásico de la firma alemana y el logo retro del América (circulo sin gajos con la geografía del continente simplificada y solo dos colores) en el centro.

Pero la confirmación la dio la misma Liga MX, pues en los detalles del partido de la noche del sábado en el Estadio Banorte se anunció que el jersey del América será crema, es decir, un tono que no corresponde a su brillante camiseta local ni mucho menos al uniforme negro de visitante.