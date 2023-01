La Leagues Cup ya tiene grupos

La Leagues Cup, la competición oficial reconocida por CONCACAF que inicia el próximo verano entre los clubes de la MLS y de la Liga MX, anunció este viernes los integrantes de sus 15 grupos, con el Pachuca y el Los Angeles FC, que arrancarán directamente desde los dieciseisavos de final, tras ser campeones de sus respectivos torneos.

Los 18 equipos de la Liga MX y los 29 de la MLS se medirán en un torneo al estilo Copa del Mundo del 21 de julio al 19 de agosto de 2023 y fueron divididos en 15 grupos de tres clubes cada uno con un "criterio de equilibrio competitivo", informó la MLS en un comunicado.

El Pachuca, por ser campeón de la Liga MX con más puntos sumados en los torneos Clausura y Apertura de 2022, y el LAFC, por ser el vigente campeón de la MLS, ya esperan rival en la fase de eliminación directa y fueron colocados en lados opuestos del cuadro.

La Leagues Cup, que se disputará entre Estados Unidos y Canadá, dividió a los equipos en cuatro regiones: Central, Sur, Este y Oeste.

Para formar a los grupos, se tomó en consideración la posición de los clubes de la MLS en la tabla del 'Supporters' Shield' (temporada regular) y se ubicó en el orden inverso a los equipos de la Liga MX.

Cada equipo jugará dos partidos de fase de grupos y los primeros dos de cada sector avanzarán a la fase de eliminación directa, empezando por los dieciseisavos de final. No habrá prórrogas, sino que los duelos que terminen con empate en los 90 minutos se decidirán en los penales.

GRUPOS

Zona Oeste

1: Tigres UANL (No. 2 Liga MX), Portland Timbers (No. 14 MLS), San Jose Earthquakes (No. 25 MLS)

2: Monterrey (No. 3 Liga MX), Real Salt Lake (No. 13 MLS), Seattle Sounders FC (No. 20 MLS)

3: LA Galaxy (No. 7 MLS), León (No. 9 Liga MX), Vancouver Whitecaps FC (No. 16 MLS)

Zona Centro

1: América (No. 1 Liga MX), Columbus Crew (No. 15 MLS), St. Louis CITY (No.28 MLS)

2: Puebla (No. 6 Liga MX), Minnesota United (No. 10 MLS), Chicago Fire (No. 23MLS)

3: Chivas (No. 7 Liga MX), FC Cincinnati (No. 9 MLS), Sporting Kansas City (No. 21 MLS)

4: Nashville SC (No. 8 MLS), Toluca (No. 8 Liga MX), Colorado Rapids (No. 17 MLS)

Zona Sur

1: Austin FC (No. 3 MLS), Mazatlán (No. 13 Liga MX), Juárez (No. 16 Liga MX)

2: Santos Laguna (No. 4 Liga MX), Orlando City (No. 12 MLS), Houston Dynamo (No. 24 MLS)

3: Cruz Azul (No. 5 Liga MX), Inter Miami (No. 11 MLS), Atlanta United (No. 22 MLS)

Sur 4: FC Dallas (No. 6 MLS), Necaxa (No. 10 Liga MX), Charlotte (No. 18 MLS)

Este

1: Philadelphia Union (No. 1 MLS), Tijuana (No. 15 Liga MX), Querétaro (No. 17 LIGAMX)

2: CF Montréal (No. 2 MLS), Pumas (No. 14 Liga MX), D.C. United (No. 27 MLS)

3: New York City FC (No. 4 MLS), Atlas (No. 12 Liga MX), Toronto FC (No. 26 MLS)

4: New York Red Bulls (No. 5 MLS), Atlético de San Luis (No. 11 Liga MX), New England Revolution (No. 19 MLS).