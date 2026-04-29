La declaración del 'Tala' Rangel que enfureció a los 'chivahermanos'

Enrique Gómez

Si el nacionalismo es la doctrina que se enseña en las Chivas, nadie debería molestarse con Raúl Rangel.

El portero del Guadalajara (club que históricamente solo cuenta con futbolistas de nacionalidad mexicana) dio una declaración que seguramente molestará a más de un aficionado rojiblanco, pero que también llenará de orgullo a los entusiastas del equipo nacional.

A unos días de iniciar su concentración con el Tri, el ‘Tala’ Rangel aseguró que “la Selección Mexicana está por encima de cualquier club”, esto ante el desmantelamiento que sufrirá el equipo tapatío antes de disputar la Liguilla por el título del futbol mexicano. Y es que, aunque el ‘Rebaño’ fue el principal afectado, el plan quedó aprobado con unanimidad desde hace meses por los dueños de los equipos.

LA SELECCIÓN ESTÁ POR ENCIMA DE CUALQUIER CLUB🇲🇽🫡



Aunque desearía jugar la liguilla con Chivas, el “Tala” Rangel entiende que la decisión de los clubes y ma FM es por el bien de la Selección Nacional pic.twitter.com/w4P26u2afS — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) April 29, 2026

“Es una decisión que se tomó desde el inicio de torneo, ya se pensaba que iba a ser algo difícil para los clubes que entraban a Liguilla, sin embargo, al final de cuentas es por el bien de la Selección, que está por encima de cualquier club”, estableció el arquero de 26 años, quien a estas alturas es el favorito para ser titular en la Copa del Mundo del 2026, sobre todo ante la lesión de Luis Ángel Malagón.

Rangel es uno de los cinco jugadores de Chivas que fueron convocados por Javier Aguirre para iniciar la concentración hacia el Mundial el 6 de mayo, es decir, cuatro días después del partido de ida por los cuartos de final ante Tigres, donde Gabriel Milito ya no contará con sus jugadores seleccionados.

¿Se equivocó el ‘Tala’ en poner al Tri por encima de su club con tanta convicción y firmeza?