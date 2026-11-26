Redacción FOX Deportes

El Apertura 2026 llegó a su fin para Pumas y, con ello, comenzó el proceso de reestructuración del equipo de cara a la próxima temporada.

Una de las principales incógnitas era la continuidad de Keylor Navas. Sin embargo, el conjunto universitario reconoce la importancia del guardameta costarricense y lo que todavía puede aportar bajo los tres postes.

Keylor Navas, como nunca lo habíamos visto

Considerado uno de los líderes del vestidor, tanto dentro como fuera de la cancha, Navas se ha convertido en una pieza importante para los ‘Felinos’, que buscan asegurar su permanencia en el club.

El arquero todavía tiene objetivos pendientes en el futbol mexicano, especialmente el deseo de conquistar un título con Pumas, una meta que no pudo alcanzar durante el torneo anterior.

Ahora, el costarricense podría tener una nueva oportunidad para cumplir ese objetivo y continuar su trayectoria con el conjunto universitario al menos una temporada más.

Desde su llegada al equipo del Pedregal, Navas ha disputado 62 partidos, en los que ha recibido 87 goles.

Se espera que en los próximos días, los Pumas hagan oficial el anuncio de renovación de Keylor como guardameta universitario.