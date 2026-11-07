Keylor Navas, fuera de Costa Rica para enfrentar a Argentina y Ecuador

Reuters

El director técnico de la selección de futbol de Costa Rica, Bryan Ruiz, dio a conocer el viernes la convocatoria para los partidos amistosos ante Ecuador y Argentina, en la que llamó a varios jugadores de la liga local y en la que destaca la ausencia del portero Keylor Navas.

Ruiz aclaró el jueves, en una entrevista a FOX, que la ausencia de Navas se debe a que el portero presenta molestias en una rodilla.

Costa Rica jugará en Quito contra Ecuador el 13 de noviembre, y cuatro días después ante Argentina, en Córdoba, partidos que Ruiz consideró difíciles pero valiosos dentro de las ambiciones de la selección centroamericana.

??? Keylor Navas estará ausente ante Ecuador y Argentina por una molestia en la rodilla.



Hoy a las 7 PM Bryan Ruiz en #CuadroTitular. pic.twitter.com/qaNgvHmL2P — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 5, 2026

"Queremos no equivocarnos en este tipo de convocatorias, ser lo más justos posibles y también escoger jugadores que sintamos que se adapten a la idea de juego de la selección. El que venga, sea llamado por primera vez o que ya tenga muchas participaciones con la selección, tiene que tener el compromiso al 100%", dijo Ruiz, citado en un comunicado de la Federación Costarricense de Futbol donde se publicó la convocatoria.

En la convocatoria destaca el llamado del portero Patrick Sequeira, del club Casa Pia portugués y los dos arqueros de los principales equipos locales, Abraham Madriz del Saprissa y Bayron Mora de Alajuelense.

También sobresale el regreso del delantero Manfred Ugalde, del Spartak de Moscú, y la confianza en el defensa central ex mundialista Juan Pablo Vargas, del club mexicano Puebla.