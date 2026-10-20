El histórico Bryan Ruiz, nuevo técnico de la Selección de Costa Rica

Reuters

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó el miércoles al histórico ex capitán de la selección mayor, Bryan Ruiz, como director técnico de la selección centroamericana para encabezar el proceso hacia la Copa del Mundo del 2030.

Ruiz, de 41 años, asume su primera experiencia como entrenador de la selección después de dirigirla de manera interina en dos triunfos el 1 y el 4 de octubre en la Liga de Naciones de la Concacaf, tras el fracaso del argentino Fernando "Bocha" Batista que provocó su despido.

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"Como futbolista, Bryan Ruiz fue durante años uno de los grandes referentes de la Selección Nacional y llevó con orgullo la cinta de capitán de la Tricolor. Ahora, desde el banquillo, pondrá al servicio de Costa Rica toda esa experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional e internacional y de la selección", informó la FCRF en un comunicado.

El nuevo seleccionador viene de dirigir en las ligas menores del club local Alajuelense. En septiembre dirigió al primer equipo en dos juegos de Copa Centroamericana antes de ser llamado como emergente a la selección.

Dos victorias contra Nicaragua y Haití permitieron a los "ticos" mantener la categoría y opciones de jugar la fase preliminar para ir a la Copa Oro de 2027, aunque quedaron fuera de la Liga de Naciones.

Satisfechos por un mejor desempeño, los seleccionados costarricenses alabaron las virtudes de Ruiz después de esos juegos y pidieron que continúe, al igual que los dirigentes para intentar volver a un Mundial, pues Costa Rica se ausentó en 2026 al fracasar en la clasificación con el técnico mexicano Miguel "Piojo" Herrera.

Ojo lo que cuenta Antonio Alfaro sobre una de las labores de Wilmer “Pato” López cuando es asistente de Bryan Ruiz en la tricolor. ? #LaRedaccionFOX https://t.co/B97OhYMtjb — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 21, 2026

Ruiz asume como técnico de la selección cuatro años después de retirarse como jugador, y después de brillar como centrocampista ofensivo en el Alajuelense, en el Twente de Países Bajos y en el Fulham de Inglaterra, además de participar en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El nuevo director técnico estará acompañado por los ex seleccionados Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes, además del ex portero Wardy Alfaro.

Ruiz debutará como técnico oficial en partidos amistosos ante las selecciones de Ecuador el 13 de noviembre en Quito, y tres días después ante Argentina en Córdoba.