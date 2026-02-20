¡Justo contra Chivas! Alexis Vega tendrá un regreso muy especial

Redacción FOX Deportes

A dos meses de la última final, Alexis Vega está listo para volver a las canchas.

Después de jugar infiltrado en el duelo por el bicampeonato ante Tigres y de anotar en su turno en la tanda de penales, Alexis Vega no ha vuelto a jugar. El Toluca decidió darle todo el tiempo de recuperación necesario a su jugador estrella, sin presiones y por eso no salió ni a la banca en las seis primeras fechas, pero podría haber un cambio para la Jornada 7 de este fin de semana.

Se espera que el delantero capitalino al menos salga la banca para el duelo ante Necaxa en este fin de semana y que juegue “sí o sí” contra las Chivas (que inequívocamente llegarán como líderes), en la octava fecha del Clausura 2026, el 28 de febrero.

Alexis Vega, el héroe escarlata apareció en el momento preciso El capitán del Toluca fue el hombre decisivo en los penales para obtener el bicampeonato

Vega, quien a lo largo de los últimos meses ha sido blanco de diferentes lesiones (tanto que antes de jugar la final se había perdido los anteriores siete partidos), se sometió a una artroscopia, o sea una limpieza en la rodilla derecha debido a unas molestias que sintió previo al torneo de este año.

El equipo ‘escarlata’ está invicto en este Clausura 2026, en cuarto lugar y con 12 puntos, por lo que se puede decir que ha sobrevivido sin Alexis Vega. Al parecer, la estrategia del club de resguardar al jugador resultará en todo un éxito, pues estará listo para encarar el resto de la Liga MX y los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, instancia que se disputará entre el 10 y 12 de marzo.

Lo cierto es que el regreso (casi confirmado) de Vega ante las ‘súper’ Chivas será todo un espectáculo, pues vaya que el jugador disfruta marcarle a su exequipo y qué mejor que hacerlo tras volver de una lesión.