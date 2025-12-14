Alexis Vega, el héroe escarlata apareció en el momento preciso

Hiram Marín

Alexis Vega escribió una de las páginas más emotivas en la historia reciente del Toluca al convertirse en el héroe del bicampeonato. Su aparición no fue desde el arranque, sino en el segundo tiempo, infiltrado y con visibles limitaciones físicas.

Apenas podía correr, pero pidió estar en la cancha cuando el partido lo exigía. Su sola presencia cambió el ánimo del equipo y de la tribuna.

Cada balón que tocó fue con inteligencia y temple, dosificando esfuerzos y jugando más con la cabeza que con las piernas.

Toluca bicampeón con el sello imborrable de Alexis Vega Los Diablos vinieron de atrás, remontaron y lo definieron en penales

El cuerpo ya no respondía del todo, pero la jerarquía seguía intacta. Vega se convirtió en un referente silencioso dentro del campo, guiando a sus compañeros en los momentos de mayor tensión. Toluca encontró en él un líder incluso desde la adversidad.

La final contra Tigres desembocó en una tanda de penales interminable y dramática, con 24 cobros que pusieron a prueba nervios y carácter.

Ahí, Alexis Vega se erigió como el bastión escarlata al asumir la máxima responsabilidad. Cobró el primer penal de Toluca para marcar el camino. Y volvió a aparecer para ejecutar el último, el que selló la gloria.

Ese gesto resume su noche y su peso en la historia del bicampeonato. Entró lesionado, limitado, pero salió inmortalizado como símbolo de entrega y liderazgo.

Toluca levantó el título sostenido en su carácter y su temple. Alexis Vega no solo fue el héroe del día: fue el rostro de un campeón que nunca se rindió.