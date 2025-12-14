Toluca bicampeón con el sello imborrable de Alexis Vega

Héctor Cantú

Toluca se ha convertido en el nuevo bicampeón del futbol mexicano luego de vencer en tanda de penales a los Tigres, un rival digno que llevó la definición del campeón más allá de los 120 minutos de tiempo corrido.

La gran figura del partido definitivo fue Alexis Vega, quien marcó dos goles en una larga tanda de penales, en la que el dramatismo fue el común denominador con dos equipos que se murieron en la línea.

La historia se complicó para el equipo de casa gracias a un gol accidentado de André-Pierre Gignac, quien consiguió su décimo gol en una final dentro del futbol mexicano.

Paulinho with a beautiful one-touch finish to level the Liga MX final on aggregate 🎯🔥 pic.twitter.com/hPttGemZcC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

La anotación obligó a Toluca a reinventarse, situación que en el Nemesio Diez pareció un mero trámite. Los Diablos, sabedores de su poder ofensivo, vinieron de atrás en la búsqueda de los dos goles que llevaran la definición a las siguientes instancias.

Y así sucedió con la gracia de la dupla más explosiva del futbol mexicano. Helinho y Paulinho se combinaron, cuando su equipo más lo necesitaba para hacer la diferencia y enviar el duelo a la etapa siguiente

Primero fue el brasileño con un remate de larga distancia descomunal. Luego, el multicampeón de goleo del futbol mexicano, quien apareció para empatar el encuentro en el marcador global.

El resto del partido fue un mero trámite para ambas escuadras que intentaron, desde los recambios, modificar el destino de cada uno de ellos.

Los tiempos extra pasaron sin contratiempo alguno. El equipo felino tuvo mayores aproximaciones de peligro, pero Toluca con la solidez de su arquero, Luis Grcía, terminó por apagar el brillo del equipo de la Sultana del Norte.

En la tanda de penales, la historia fue cerrada y diferente y así se solucionó desde la forma más salomínica que existe en el futbol.

AN ABSOLUTE DEVASTATING HIT FROM TOLUCA’S HELINHO 🔴🔥😤 pic.twitter.com/nVkVPoqxba — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

La tanda de penales inició de la peor manera para Tigres. Nico Ibañes, quien sustituyó a André-Pierre Gignac, termió por volar la pelota, situación contrastante con la de Toluca, quien arrancó de manera perfecta con la anotación de Alexis Vega, quien jugó infiltrado el partido por el título.

Fue el propio Vega, quien se convirtió en la gran figura de la final luego de anotar dos penales en una tanda dramática que fue más allá de la decena de disparos al arco contrario.

Por Tigres, el gran villano fue Nahuel Guzmán, quien falló su disparo en el momento clave que pudo haber cambiado la historia.

Alexis Vega makes his return from injury in the final after missing the entire Liga MX playoffs 💪 pic.twitter.com/gTdbKDbsy6 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

Así se definió la tanda de penales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tigres No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Toluca Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí

Tigres: Nico Ibañez, Gorriarán, Oziel Herrera, U. Antuna, A. Correa, JP Vigón, Purata, S. Garza, J. Aquino, Joaquin, Nahuel, Á. Correa,

Toluca: Alexis Vega, S. Simón, F. Pereira, J. Gallardo, Romero, O. Virgen, F. Arce, Mendez, Barbosa, Domínguez, Luis García, Alexis Vega.