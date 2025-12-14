Gignac marca su gol 10 en una final de la Liga MX

Héctor Cantú

André Pierre Gignac ha puesto en serios aprietos el bicampeonato de Toluca luego de marcar el tanto que adelantó al equipo regio en la final de vuelta del torneo Apertura 2025.

Toluca, necesitado de un triunfo por diferencia de dos goles, se vio lastimado en el orgullo luego de que el francés marcara su décimo tanto en una final del futbol mexicano.

¡El primer GOL de la noche en la GRAN FINAL! 🐯💥@TigresOficial se acerca al título con este tanto de Fernando Gorriarán.#LaFinalDeLaAfición✨ | #AP25 | #TOLUANL pic.twitter.com/bjo66uQs1j — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

Pasaron dos años para que Gignac volviera a marcar en una final en el futbol mexicano. La última vez fue ante Chivas en el 2023.

Previamente, sus víctimas en un partido por el título fueron América, Monterrey, LAFC, Santos Laguna, Pumas en los juegos de ida y vuelta en 2017, León y Chivas en par de ocasiones.

El francés, que ha perdido presencia con Tigres por las lesiones en los últimos años, ha vuelto a hacerse presente en un partido decisivo, convirtiéndolo en una de las máximas figuras históricas de Tigres.