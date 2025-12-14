Toluca tiene una dupla 'infernal' que lo puede todo

Héctor Cantú

Toluca es un equipo con mucho oficio y con toda la posibilidad real de poder convertirse en el nuevo bicampeón del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos han tenido que venir de atrás. Sobreponerse a los dos goles conseguidos por Tigres, en el juego de ida y en los primeros minutos del partido de vuelta en el Estado de México.

AN ABSOLUTE DEVASTATING HIT FROM TOLUCA’S HELINHO 🔴🔥😤 pic.twitter.com/nVkVPoqxba — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

Pero si hay equipo capaz de darle ‘la vuelta a la tortilla’ y convertir el partido en una auténtica fiesta, es Toluca y esas esperanzas transitan por cuatro piernas: las de Paulinho su incansable goleador y Helinho, su gran socio.

Helinho necesitaba aparecer en el partido y lo hizo para empatar el partido de vuelta con un golazo que reavivó los ánimos y desató el calor en el infierno que había quedado congelado con el gol de Gignac.

Después, con una jugada del mismo brasileño que sirvió para Pualinho, el goleador que ha roto todos los récords en el futbol mexicano y que no se ha quedado fuera de la final definitiva.

Paulinho with a beautiful one-touch finish to level the Liga MX final on aggregate 🎯🔥 pic.twitter.com/hPttGemZcC — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

Paulinho logró dejar parado a Nahuel Guzmán para empatar el marcador global y dejar todo en la definición en lo que resta del tiempo regular.

Si Toluca todavía sueña con el bicampeonato todo es gracias a la dupla demoledora: Paulinho y Helinho sostienen a los Diablos Rojos ante Tigres.