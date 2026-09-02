Juárez buscará su primer punto del torneo con Gustavo Lema

Enrique Gómez

Después del despido de Pedro Caixinha y el voto de confianza revocado hacia el técnico interino Salvador Valero, el FC Juárez anunció a su nuevo entrenador para este Apertura 2026 que ye recorrió una tercera parte.

No será muy difícil que Gustavo Lema supere a sus antecesores en este torneo, pues con un punto le alcanza para rebasar la cuota total del equipo en seis jornadas, la cual sigue siendo de cero puntos.

Los ‘Bravos’ anunciaron al argentino como su nuevo entrenador y publicaron algunas fotografías del estratega firmando su contrato junto a la dueña del club, Alejandra de la Vega, por lo que se espera que se haga cargo del equipo de inmediato y debute en el partido del 4 de septiembre ante Pachuca.

✍️ ¡Gustavo Lema ya es BRAVO! pic.twitter.com/YyWpNhH1pP — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 2, 2026

Mediante un comunicado, el equipo chihuahuense destacó la trayectoria de Lema como auxiliar de Antonio Mohamed y le acreditaron “tres títulos de Liga MX con distintas instituciones: Xolos de Tijuana (2012), Club América (2014) y Club de Futbol Monterrey (Apertura 2019), en el que además conquistó la Copa MX en 2017 y 2019”, además, le reconocieron que “en el plano internacional, su palmarés registra la Copa Sudamericana 2010, así como la Supercopa de Brasil y el Campeonato Mineiro en 2022”.

Como entrenador principal, solo tiene currículum con Pumas (2023-2025) y con el Audax Italiano de Chile (2025-2026), sin embargo, en Juárez confían que “su liderazgo y profundo conocimiento del futbol mexicano será clave para afrontar los próximos retos deportivos del Club”.

Juárez tiene una diferencia de -16 goles, pero aún podría resurgir, pues el Apertura 2026 no va ni a medio camino.