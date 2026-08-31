¡‘Infierno’ puro! Toluca golea a Juárez y agrava su crisis

Héctor Cantú

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca sumaron una victoria más en el Apertura 2026 y escalaron hasta la segunda posición de la tabla general.

El conjunto mexiquense no tuvo mayores complicaciones y agravó el mal momento de FC Juárez, que sigue sin ganar después de seis jornadas.

Helinho fue el encargado de abrir el marcador con una espectacular definición de ‘taquito’ que levantó de sus asientos a los aficionados en el Estadio Nemesio Diez.

Un autogol de Jesús Murillo al minuto 34 aumentó la ventaja para los locales, que se acercan al América, líder e invicto después de seis jornadas disputadas.

En la segunda mitad, Toluca amplió la diferencia con el tanto de Oswaldo Virgen, quien colocó su disparo junto al poste derecho del arco defendido por Sebastián Jurado.

A 10 minutos del final, Federico Viñas redondeó la goleada para el equipo escarlata con una definición exquisita justo a la salida del arquero Jurado.

Con esta victoria, los ‘Diablos Rojos’ se mantienen en el segundo lugar de la tabla general, mientras que FC Juárez sigue hundido en el último sitio sin sumar un solo punto.