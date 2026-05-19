Jordan Carrillo, nuevo consentido de Pumas, interesa a América y Chivas

Enrique Gómez

El préstamo original es sin opción a compra, pero la directiva de Santos Laguna no suele resistirse a una buena oferta. Así que, si Pumas de verdad quiere a Jordan Carrillo, mejor que empiece a negociar.

El extremo de 24 años ha firmado un gran 2026 y de hecho, un golazo suyo tiene a Pumas en la final de la Liga MX. Además, con tres anotaciones en la Liguilla, se puede decir que es la figura de la ‘fiesta grande’.

La buena noticia para Pumas: aún le quedan seis meses al préstamo.

La mala: no hay cláusula de compra, por lo que Santos puede asignarle el precio que quiera.

La peor: equipos como América o Chivas se meterán en la puja por su fichaje.

Así se vio el golazo de Pumas que lo llevó a la gran final

De acuerdo con el diario Récord, los dos equipos más populares del futbol mexicano (ahora eliminados y con mucho tiempo para planificar lo que será su plantilla para el Apertura 2026) tienen en la mira al atacante sinaloense, quien además tiene experiencia en el futbol español, luego de los 26 partidos que jugó con el Sporting Gijón (entre Liga y Copa), antes de ser borrado hacia finales del 2023.

Santos siempre ha confiado en el potencial de este futbolista, por lo que el acuerdo de préstamo con Pumas fue sin opción de compra.

Eso sí, el otrora seleccionado juvenil de México tardó en despertar, pues antes de sus tres goles en la Liguilla acumulaba la misma cantidad de anotaciones en la fase regular del Clausura 2026 con Universidad. Además, durante el Apertura 2025 no pudo anotar mientras estuvo con Santos Laguna.

Carrillo tiene un valor de 3 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt, pero Santos buscará venderlo en el doble y aunque Pumas tendrá prioridad en la negociación, también se atenderán las propuestas de los otros ‘grandes’ interesados.