Pumas, el finalista de la Liga MX que no sabe cerrar partidos

Héctor Cantú

Pumas regresa a una final en el futbol mexicano después de seis años de larga espera y en esta ocasión enfrentará, por tercera ocasión a Cruz Azul en un partido por el título.

Los comandados por Efraín Juárez llegan con la etiqueta de haber sido los superlíderes del campeonato y una de las mejores defensivas y aunque esta condición los hace favoritos para llevarse el campeonato, hay una debilidad que lo pone en duda.

En las eliminatorias ante América y Pachuca se dejó constancia de la decadencia defensiva del equipo. En el segundo tiempo recibió más disparos al arco propio que en el primero, dejando en claro que el equipo no sabe cerrar partidos.

Ante el América, estuvo cerca de quedar eliminado. Como un auténtico milagro, Henry Martin falló el penal que hubiera cambiado la historia.

Ante Pachuca, ya con el gol que les daba el boleto a la final, mostraron serias desconcentraciones en los minutos finales donde Salomón Rondón estuvo cerca, en dos ocasiones, de enviar el balón al fondo de las redes y dejar a Pumas sin una final más.

Efraín Juárez tiene muchas piezas que ajustar para que el engranaje funcione, sobre todo, cuando frente a sí tendrá a un equipo con mucha pegada y que ha demostrado que su principal virtud es no perdonar a su oponente.