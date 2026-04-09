Insólito: Marcel Ruiz volverá a las canchas pese a la ruptura de ligamento

Enrique Gómez

Tiene la rodilla rota, pero en unos días volverá a las canchas. Vaya escándalo lo de Marcel Ruiz.

El mediocampista no quiere perderse la Copa del Mundo, pero para convencer al entrenador de que está listo para ser parte de la Selección Mexicana, primero deberá demostrar que puede jugar y mantener el nivel que ha tenido en este torneo, por eso, quiere regresar a la actividad lo antes posible.

De acuerdo con reportes de la prensa local, Marcel Ruiz ya no siente dolor en la rodilla derecha pese al diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado que emitió el Toluca el 13 de marzo, una lesión que suele demorar de seis a ocho meses después de la cirugía, misma que el jugador ha evitado.

TOLUCA 👹



Sobre el tema de un posible regreso de Marcel Ruiz, esto dijo el Turco Mohamed. #DiablosTwitteros@FOXDeportes pic.twitter.com/CXLPG6cIxX — Erick Morales 🇲🇽 (@erick_mp16) April 9, 2026

Pese a esta decisión, la cual podría traer consecuencias más graves si llega a resentirse en los próximos partidos, el técnico Antonio Mohamed apoyó a su futbolista y confía en que él conoce su propio cuerpo.

“Él tiene que hacer lo que le diga su corazón. Yo haría lo mismo que él. Veremos qué depara el destino. Estas semanas serán decisivas para él, nosotros no metemos ningún tipo de presión, es una decisión personal, es su cuerpo y nosotros estamos apoyándolo en todo”, comentó el entrenador de los ‘Diablos’.

Ruiz, seleccionado mexicano de 25 años, regresará a las canchas el 18 de abril para el duelo contra el América en el Estadio Azteca y desde ese punto, buscará recuperar su sueño de ir al Mundial 2026.