Publicación: viernes 10 de abril de 2026

Enrique Gómez

Insólito: Marcel Ruiz volverá a las canchas pese a la ruptura de ligamento

El jugador no piensa perderse el Mundial y se prepara para volver ante el América

Tiene la rodilla rota, pero en unos días volverá a las canchas. Vaya escándalo lo de Marcel Ruiz.

El mediocampista no quiere perderse la Copa del Mundo, pero para convencer al entrenador de que está listo para ser parte de la Selección Mexicana, primero deberá demostrar que puede jugar y mantener el nivel que ha tenido en este torneo, por eso, quiere regresar a la actividad lo antes posible.

De acuerdo con reportes de la prensa local, Marcel Ruiz ya no siente dolor en la rodilla derecha pese al diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado que emitió el Toluca el 13 de marzo, una lesión que suele demorar de seis a ocho meses después de la cirugía, misma que el jugador ha evitado.

Pese a esta decisión, la cual podría traer consecuencias más graves si llega a resentirse en los próximos partidos, el técnico Antonio Mohamed apoyó a su futbolista y confía en que él conoce su propio cuerpo.

“Él tiene que hacer lo que le diga su corazón. Yo haría lo mismo que él. Veremos qué depara el destino. Estas semanas serán decisivas para él, nosotros no metemos ningún tipo de presión, es una decisión personal, es su cuerpo y nosotros estamos apoyándolo en todo”, comentó el entrenador de los ‘Diablos’.

Ruiz, seleccionado mexicano de 25 años, regresará a las canchas el 18 de abril para el duelo contra el América en el Estadio Azteca y desde ese punto, buscará recuperar su sueño de ir al Mundial 2026.

¿Qué sucedió en México en estos 2 años sin Estadio Azteca?

América jugó como local en el Estadio Ciudad de los Deportes y ganó su 16° título en diciembre 2024.
Jaime Lozano fue despedido como técnico de la Selección Mexicana. En julio de 2024 llegó Javier Aguirre
Toluca empató en títulos a Chivas (12) y se instaló como el segundo club con más Ligas MX.
El Estadio Azteca pintó sus dinteles de rojo y cambió su nombre a Banorte, por motivos de patrocinio.
Cruz Azul tuvo 3 casas: Ciudad de los Deportes, Olímpico Universitario y el Cuauhtémoc de Puebla.
En 2025, México le ganó la Copa Oro a Estados Unidos y alzó su primera Liga de Naciones de CONCACAF.
La Máquina se coronó campeona de CONCACAF (2025) y sigue buscando dónde hacer un estadio nuevo.
Se acordó la desaparición del Mazatlán. Atlante tomará su plaza en verano y justo jugará en el Azteca.
Después de 25 años, América dejó de ser Nike y empezó a vestir Adidas, esto a mediados del 2025.
El estadio reabrió el 28 de marzo en el México 0-0 Portugal. O sea, aun espera el primer gol de su reinauguración.

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