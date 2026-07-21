Hugo Cuypers, a un paso de ser refuerzo de Monterrey

Redacción FOX Deportes

Monterrey continúa reforzándose para el Apertura 2026 y, tras anunciar a Orbelín Pineda y Diego Rossi, prepara la llegada de Hugo Cuypers.

El delantero llegará procedente del Chicago Fire, club al que se incorporó en 2024 y con el que suma 79 partidos y 42 goles.

De acuerdo con el director técnico del Chicago Fire, Gregg Berhalter, fue el propio Cuypers quien solicitó salir del club. La negociación se da mientras el equipo también incorpora a Robert Lewandowski.

Hugo Cuypers is the third player in MLS history to score in 10 straight games 🔥 #cf97



Send Hugo to the All-Star game ➡️ https://t.co/kXSFwke8kx pic.twitter.com/5jooQs4DcA — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) May 16, 2026

Berhalter reveló que "hay un principio de acuerdo" y que ambas partes trabajan para cerrar la operación. Por su parte, The Athletic informó que Monterrey acordó pagar 7.5 millones de dólares, más 500 mil en variables, por el delantero belga.

Cuypers suma 13 goles en 12 partidos en la temporada 2026 de la MLS, cifras que lo tienen como líder de goleo, por delante de Lionel Messi.

Si no surge un contratiempo, Monterrey hará oficial el fichaje en las próximas horas.