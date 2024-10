Gregg Berhalter vuelve para dirigir en la MLS

Después de dirigir a la Selección Estadounidense en dos etapas, Gregg Berhalter regresa a la MLS.

El entrenador se hará cargo del Chicago Fire tan pronto como concluya la presente temporada, en la que el equipo marca en la última posición de la Conferencia Este, con récord de 7 ganados, nueve empatados y 17 perdidos.

A través de un comunicado de prensa el club aseguró:

Berhalter dirigió a Columbus Crew de 2013 a 2018, periodo en el que dirigió 193 partidos. Posteriormente fue elegido para liderar al cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ (2018-2022 y 2023-2024). En su primera etapa consiguió una Nations League y una Copa Oro; en la segunda, volvió a ganar la Nations.

A message from Gregg to the Fire fans 🤝 #cf97 pic.twitter.com/oPg89wHMC0