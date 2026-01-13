Hoy por hoy, Chivas es el equipo más dominante de la Liga MX

Enrique Gómez

Sin contar la decepción de la última Liguilla, resulta que Chivas es el equipo más dominante de México.

En serio, hasta antes de su partido por la Jornada 2 del Clausura 2026 contra Juárez, el equipo rojiblanco presume una maravillosa racha de ocho victorias en sus últimos nueve partidos de fase regular.

Ningún otro competidor del futbol mexicano tiene un dominio como el del ‘Rebaño’ contando los últimos partidos de liga del torneo pasado, más lo que fue su presentación en este certamen contra Pachuca. Es decir, en lo que se refiere a duelos por puntos, vaya que se ha levantado como una potencia.

Así los últimos partidos del equipo rojiblanco en la Liga MX:

1. Victoria 1-0 Pachuca

2. Victoria 4-2 Monterrey

3. Victoria 1-0 Pachuca

4. Victoria 4-1 Atlas

5. Derrota 1-0 Querétaro

6. Victoria 2-0 Mazatlán

7. Victoria 2-1 Chivas

8. Victoria 2-0 Puebla

9. Victoria 3-1 Necaxa

Ocho victorias de nueve posibles, para un total de 24 puntos obtenidos.

Claro que, si ampliamos la muestra e incluimos lo que fueron los partidos de la anterior Liguilla, la racha se deteriora, pues, aunque mereció mejor suerte ante Cruz Azul en los cuartos de final, empató la ida y perdió la vuelta, lo que sentenció su eliminación y también, el futuro del ‘Chicharito’ Hernández.

¿Alargará su racha a nueve victorias en los últimos 10 partidos y conquistará su quinta victoria consecutiva en duelos ligueros? FC Juárez será un buen desafío, pues fue uno de los equipos revelación del torneo pasado y tras debutar con victoria, buscará un triunfo de poder contra un club histórico del futbol mexicano, pero que, además, pasa por un muy buen momento.

Chivas mantuvo a Gabriel Milito pese a un arranque de gestión muy dudoso y ahora está convertido en un equipo protagónico de la Liga MX y es una máquina de puntos que espera seguir en funcionamiento.