Héctor Herrera solo espera que "dejen tranquilo" a Gilberto Mora

EFE

Héctor Herrera, mediocampista mexicano del Houston Dynamo y exinternacional con el Tri, habló sobre la necesidad de que se le conceda a Gilberto Mora y al resto de promesas del fútbol mexicano del tiempo suficiente para desarrollarse, evitando someterles a presiones excesivas.

"Están hablando mucho sobre un chico que tiene 18 años, que está haciendo las cosas muy bien (...). Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo", dijo Herrera durante un encuentro virtual con los medios organizado por la MLS.

El centrocampista de 36 años, repasó la actualidad de la selección cuya camiseta defendió en 105 partidos, y aseguró que es el momento "para los jóvenes y para alguien que puede llevar el proceso y llegar al siguiente mundial bien."

Se tenía que decir: 'Xolos' es más que solo Gilberto Mora Sebastián Abreu celebró lo hecho por su grupo mientras duró la ausencia de la joya

"No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo mundial voy a tener 40 años", señaló, entre risas.

Sin embargo, el exjugador del Porto y del Atlético de Madrid afirmó que nunca cerraría la puerta al combinado nacional si le necesitan.

Esa decisión recae sobre el actual seleccionador Rafa Márquez, al que Herrera transmitió su apoyo, y recordó que está en "el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero".