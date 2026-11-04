Santiago Giménez niega "problemas psicológicos" en Porto

Enrique Gómez

Con una sonrisa es como Santiago Giménez vive cada día en el Porto y como rechaza categóricamente estar teniendo problemas psicológicos que le afecten en su carrera.

El delantero mexicano, quien puso una asistencia (y media) en la victoria 4-1 frente al Napoli en la Champions League, aseguró que está “disfrutando al máximo” de su nueva etapa en el futbol portugués y confía en que pronto llegarán los goles, pues cada vez se siente más adaptado.

‘Santi’ se dijo “muy feliz de volver a competir en el torneo más importante del mundo” y por la primera victoria del equipo, además, habló de la nueva posición que está ocupando.

“Nunca había jugado como extremo por derecha en Primera División, pero el míster Farioli me dijo que me veía condiciones por ahí y me estoy adaptando. Es futbol y donde te toque tienes que dar el máximo y acoplarte. Me gusta porque tienes expacio abierto”, aseguró Giménez en entrevista con FOX, donde también compartió cuán feliz se encuentra con su equipo.

?? En EXCLUSIVA con @JuanJRueda platicó con Santi Gimenez tras la victoria del Porto ante Napoli.



Ingresó de cambio y dio una asistencia. ¿Cómo se sintió como extremo por derecha? Una posición poco habitual en él.#ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/IHnxyE3kay — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

“El grupo en Porto es hermoso. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores tenemos una unión importante y la verdad estoy muy feliz. Luego sacan que tengo problemas psicológicos, pero eso es falso, realmente lo estoy disfrutando al máximo”, dijo el delantero mundialista en 2026.

Ya en un tema más personal, el delantero de 25 años afirmó que no siente presión por hacer más goles, por más que su vínculo con el Porto solo sea por un año si el club no hace válida la opción de compra que acordó con el Milan.

“Aquí en Porto vivo frente al mar, voy a entrenar con una sonrisa y ni siquiera estoy presionado, simplemente disfruto y el gol va a venir en consecuencia”, agregó el canterano del Cruz Azul.

Santiago solo tiene 45 minutos en la Champions y apenas supera la hora de juego en la liga, pero se mostró muy positivo con esta nueva etapa y de que muy pronto estará en su mejor nivel.