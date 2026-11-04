Asistencia 'y media' de Santiago Giménez en la victoria del Porto

Enrique Gómez

Entró a la cancha, revolucionó el partido, puso una asistencia y el Porto conquistó su primera victoria en la Champions League. A este paso, Santiago Giménez está más cerca de recuperar su nivel.

El mexicano tuvo un rápido impacto con su ingreso a la cancha en este duelo por la cuarta jornada del gran torneo internacional, pues antes del gran pase filtrado que puso a Gabri Veiga frente al portero para el 2-1 parcial (71’), el delantero probó en dos ocasiones al arco y encendió al público.

Victoria 4-1 del Porto sobre el Napoli, que encajó su tercera derrota en el certamen.

⚽️ ¡GOOOOOOOL DE PORTO! ¡ASISTENCIA DE SANTI!



Gabri Veiga define a sangre fría tras un extraordinario pase de Santi y termina al fondo de las redes. ? #ChampionsLeagueEnFOX ? pic.twitter.com/5u5r9Oxs1k — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Así fueron los goles de este partido entre portugueses e italianos:

· 1-0 (11’): Jan Bednarek apareció sin marca y cabeceó fuerte el tiro de esquina

· 1-1 (43’): Tras una doble atajada del arquero, Scott McTominay ya no perdonó

· 2-1 (71’): Pase filtrado de Giménez y Gabri Veiga definió entre las piernas del arquero

· 3-1 (80’): Jakub Kiwior apareció en el corazón del área para rematar el tiro de esquina

· 4-1 (90’): Penal cobrado por Samu, quien engañó al arquero y pateó a la derecha

¡PENAAAAAAL!



Otra vez Santi deja sólo al delantero para definir y Rafa Marín comete falta a Samu que se va expulsado. #ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/sOCy2UcMy7 — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Santiago Giménez puso dos perfectos pases de gol, el primero bien definido por Veiga, mientras que el segundo (una diagonal precisa entre las piernas del defensa) provocó la expulsion de Rafa Marín, quien vio a Samu tan solo frente al arco que tuvo que derribarlo y ocasionar la pena máxima con la que se terminó cerrando la cuenta de la noche.

Primera asistencia de la temporada para el delantero mexicano, quien vio los últimos 23 minutos.

Giménez apenas suma 45 minutos en la Champions League, pero vaya que aprovechó su tiempo en este partido, pues el Porto aumentó su nivel con ‘Santi’ y cambió el empate por una goleada.