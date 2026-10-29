Se tenía que decir: 'Xolos' es más que solo Gilberto Mora

Enrique Gómez

Aunque solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, Tijuana llega con gran animo al cierre del torneo. Sumó contra el líder América en el Estadio Azteca después de frenar al equipo en mejor momento y ahora se encuentra entre los ocho primeros lugares con Gilberto Mora ya recuperado.

Tras empatar 1-1 contra las Águilas, el técnico Sebastián Abreu quiso darle crédito al grupo completo de jugadores, que supo mantener a ‘Xolos’ en zona de clasificación mientras su jugador estrella duró lesionado y que hizo lo necesario para sumar en seis de las últimas siete fechas.

“Le dimos la posibilidad a Gil de volver con el equipo dentro de puestos de Liguilla, eso demuestra que hay un grupo, que no dependemos de una individualidad ni de su genialidad. Hay unos guerreros que se parten la madre sin tantas luces ni reconocimiento, que saben que teniendo a Gil hay un plus, pero nada nos quita la posibilidad de competir sin tenerlo”, señaló el ‘Loco’.

Gilberto Mora, el 'niño' prodigio que estrenó su mayoría de edad en el Estadio Azteca

Eso sí, el estratega reconoció que, con el jugador de 18 años, el equipo se ve mucho mejor.

“Con Gil nuestras posibilidades tácticas y futbolísticas aumentan y se eleva el nivel de nuestro plantel, pero quiero destacar que, con nuestro presupuesto y nuestras realidades, la banda hermosa que tengo me identifica”, afirmó el entrenador uruguayo, quien tras dirigir el partido pendiente por la Jornada 7 y con 15 encuentros disputados, tiene a ‘Xolos’ 7mo con 21 puntos, seis menos que el líder América.

Los últimos tres compromisos de ‘Xolos’ son ante Monterrey, Necaxa y Atlante.

Tijuana, que llegó a ser líder de este Apertura 2026, es un equipo competitivo y aspira a conquistar al menos unos cuatro puntos más para asegurar la clasificación a las finales del futbol mexicano.