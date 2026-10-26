Xolos dio una exhibición de contundencia y goleó a Santos

Hiram Marín

Tijuana goleó 4-1 a Santos Laguna. La escuadra fronteriza dictó las condiciones del encuentro desde los primeros minutos y liquidó el trámite con autoridad para asegurar los tres puntos en casa.

La figura del partido fue sin duda Ignacio Rivero, quien firmó un doblete al marcar a los minutos 18' y 69'. La fiesta de Xolos la completaron Francisco González al 13' y Adonis Preciado al 72'. Por el cuadro visitante, Esteban Lozano descontó de forma momentánea al minuto 66.

Golpe de autoridad de la Jauría. ?@Xolos venció a Santos y se metió al octavo lugar, frenando a unos Guerreros que llegaban con seis triunfos consecutivos.



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El juvenil Gilberto Mora no vio actividad en esta jornada debido a una molestia en la cadera. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en su evolución médica para que pueda reaparecer en la convocatoria del próximo compromiso frente al América.

Con este contundente triunfo en casa, Xolos reafirma su buen paso en el certamen e impuso condiciones en su territorio, mientras que la escuadra de la Comarca Laguna deja al descubierto serios desajustes defensivos y que quizá lo que se vivió hace algunas semanas, fue tan solo un espejismo.