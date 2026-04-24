Publicación: viernes 24 de abril de 2026

Enrique Gómez

¿Hace cuánto que un mexicano no es bicampeón de goleo?

Armando González, cerca de revivir una historia que parece de otro siglo

Que un mexicano sea bicampeón de goleo es algo de otra época, casi casi de otro siglo.

Y es que por más que en los últimos años ya se haya hecho común que un mismo equipo gane títulos de forma consecutiva o que un mismo delantero se consagre campeón de goleo en dos torneos seguidos, que lo haga un futbolista 'azteca' es algo que solo ha sucedido una vez en la historia.

Armando González podría convertirse en el segundo bicampeón de goleo mexicano de este siglo.

El delantero de las Chivas, máximo anotador del torneo pasado (junto con Joao Pedro y Paulinho) tiene 12 goles en este Clausura 2026 y marcha en segundo lugar de la clasificación al tener uno menos que el mismo Joao Pedro; es decir, si la ‘Hormiga’ anota un gol contra Tijuana y el brasileño del Atlético de San Luis no ‘moja’ contra Juárez, podría coronarse nuevamente como el jugador con más anotaciones.

El campeonato de goleo de la Liga MX ya solo es cosa de dos

Juninho (Pumas) → 7 goles
Kevin Castañeda (Tijuana) → 7 goles
Diber Cambindo (León) → 7 goles
Robert Morales (Pumas) → 7 goles
Armando González (Chivas) → 12 goles
Joao Pedro (Atlético de San Luis) → 13 goles

Sería algo histórico porque, ¿hace cuánto que un mexicano no es bicampeón de goleo?

·       Exactamente, 25 años

·       Jared Borgetti fue campeón de goleo en el Invierno 2000 y el Verano 2001

·       Es el único mexicano que lo ha hecho en torneos cortos

Y la referencia que ilusiona a todos en el Guadalajara es que en aquel Verano 2001, Santos Laguna fue campeón de la Liga MX. Claro que, a diferencia de lo que le sucederá al ‘Rebaño’, los ‘Guerreros’ de principios de siglo dispusieron de su plantel completo en la Liguilla para coronar lo hecho en fase regular.

La ‘Hormiga’ es el delantero que se destapó en esta temporada para bien de las Chivas y de la Selección Mexicana y aunque seguramente el atacante no estará en la Liguilla para ser parte del alistamiento del Tri, es una de las grandes esperanzas que tiene el equipo para hacer algo distinto en el Mundial.

¿Qué se juega tu equipo en la última jornada del Clausura 2026?

1. Chivas: Terminar como líder por primera vez desde el Apertura 2011.
2. Pumas: Romper su récord de puntos (35) en torneos cortos con 18 clubes.
3. Pachuca: Subir al segundo lugar; lo logrará si le gana a Pumas.
4. Cruz Azul: Su primera victoria tras 9 partidos sin ganar.
5. Toluca: Meterse entre los 4 primeros para tener ventaja en los cuartos de final.
6. América: Su pase a la Liguilla; necesita un punto para confirmarlo al 100%.
7. Atlas: La clasificación, aunque para eso deberá ganarle al América.
8. Tigres: La defensa de su lugar hacia la Liguilla del futbol mexicano.
9. Tijuana: Salvar el torneo con un pase a la Liguilla, pero no depende de sí mismo.
10. León: Que su buen momento le alcance para ‘robar’ un lugar a la Liguilla.
11. Rayados: Cerrar el torneo con dignidad y una buena victoria.
12. Atlético de San Luis: Ayudar a que Joao Pedro sea bicampeón de goleo.
13. Necaxa: Un voto de confianza para el técnico Martín Varini.
14. Querétaro: Despedirse del torneo con una racha de 8 partidos sin perder.
15. FC Juárez: Convencer a su directiva de dejar al frente a Pedro Caixinha.
16. Mazatlán FC: Que el último partido de su existencia sea memorable.
17. Puebla: Ganar su primer partido desde marzo, si no, deberá esperar hasta julio.
18. Santos Laguna: Terminar el torneo con al menos dos dígitos en su puntaje.

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