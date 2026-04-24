Enrique Gómez

Que un mexicano sea bicampeón de goleo es algo de otra época, casi casi de otro siglo.

Y es que por más que en los últimos años ya se haya hecho común que un mismo equipo gane títulos de forma consecutiva o que un mismo delantero se consagre campeón de goleo en dos torneos seguidos, que lo haga un futbolista 'azteca' es algo que solo ha sucedido una vez en la historia.

Armando González podría convertirse en el segundo bicampeón de goleo mexicano de este siglo.

El delantero de las Chivas, máximo anotador del torneo pasado (junto con Joao Pedro y Paulinho) tiene 12 goles en este Clausura 2026 y marcha en segundo lugar de la clasificación al tener uno menos que el mismo Joao Pedro; es decir, si la ‘Hormiga’ anota un gol contra Tijuana y el brasileño del Atlético de San Luis no ‘moja’ contra Juárez, podría coronarse nuevamente como el jugador con más anotaciones.

El campeonato de goleo de la Liga MX ya solo es cosa de dos

Sería algo histórico porque, ¿hace cuánto que un mexicano no es bicampeón de goleo?

· Exactamente, 25 años

· Jared Borgetti fue campeón de goleo en el Invierno 2000 y el Verano 2001

· Es el único mexicano que lo ha hecho en torneos cortos

Y la referencia que ilusiona a todos en el Guadalajara es que en aquel Verano 2001, Santos Laguna fue campeón de la Liga MX. Claro que, a diferencia de lo que le sucederá al ‘Rebaño’, los ‘Guerreros’ de principios de siglo dispusieron de su plantel completo en la Liguilla para coronar lo hecho en fase regular.

La ‘Hormiga’ es el delantero que se destapó en esta temporada para bien de las Chivas y de la Selección Mexicana y aunque seguramente el atacante no estará en la Liguilla para ser parte del alistamiento del Tri, es una de las grandes esperanzas que tiene el equipo para hacer algo distinto en el Mundial.