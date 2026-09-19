¿Hace cuánto que Chivas no le gana tres clásicos seguidos al América?

Enrique Gómez

El dominio avasallador que tuvo el América sobre las Chivas ya es cosa del pasado. Las cosas son muy distintas ahora y de hecho, el Guadalajara apunta a su tercera victoria consecutiva.

Desde el 2006, el club rojiblanco no hila tres victorias consecutivas contra su archirrival, pero el grupo se siente en un momento inmejorable para volver a pegarle al club azulcrema.

El cambio de papeles en el Clásico Nacional:

· Apertura 2018 a Apertura 2020 → 5 victorias y 2 empates

· Clausura 2021 a Clausura 2023 → 4 victorias y 2 empates

· Últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empates y 3 derrotas

¿América y Chivas ya se perdieron el repele?

No es que el equipo de Gabriel Milito sea ampliamente favorito, de hecho, solo tiene un punto más que el conjunto capitalino, sin embargo, hay confianza en el grupo tapatío por su forma de jugar tan vistosa, su racha de siete partidos sin perder y sus seis goles a favor en las últimas dos jornadas.

América, en cambio, tiene (y por mucho), la plantilla más valiosa del futbol mexicano y hasta la semana pasada marchaba como líder del torneo, por lo que espera recuperar la posición de honor y las buenas sensaciones con una victoria en casa frente a su célebre archirrival.

Después de años avasallado por el América, el equipo rojiblanco está a una victoria de construir su mejor racha contra el equipo amarillo en 20 años. El futbol es cíclico y ahora, al fin le está tocando al Guadalajara.